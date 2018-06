AMD al Computex di Taipei svela il futuro di Ryzen, Radeon ed EPYC

AMD, in occasione del Computex di Taipei ha svelato quelle che sono alcune anticipazioni dei nuovi prodotti della Radeon Vega a 7nm e sui processori AMD Ryzen Threadripper a 12nm di seconda generazione con un massimo di 32 core

AMD ha "approfittato" dell'occasione per annunciare quattro importanti traguardi raggiunti da EPYC: disponibilità immediata dei processori EPYC attraverso Tencent Cloud Services, un nuovo sistema HPE in single-socket, maggiori dettagli della sua prima piattaforma server Cisco UCS e che il prossimo processore EPYC a 7nm, conosciuto con il nome in codice "Rome" entrerà nella fase di campionamento durante la seconda metà del 2018.

I principali partner OEM hanno mostrato una grande varietà di nuovi ed entusiasmanti sistemi basati su APU Ryzen, processori Ryzen desktop di seconda generazione e GPU Radeon, tra cui:

Acer Predator Helios 500 notebook, Predator Orion 5000 desktop e Nitro 50 gaming desktop

notebook, desktop e gaming desktop ASUS VivoBook X505ZA e X570ZD notebooks

e notebooks Dell Inspiron 13” 7000 2-in-1 , Inspiron 15” 5000 notebooks e Inspiron 7000 gaming desktop

, notebooks e gaming desktop HP Envy x360 13” e Envy x360 15” notebooks

e notebooks Huawei MateBook D 14” notebook

notebook Lenovo Yoga 530 ed IdeaPad 530S, 330S e 330 notebooks

ed e notebooks AMD e Samsung hanno anche annunciato il supporto alla tecnologia AMD Radeon FreeSync per i TV della nuova gamma Samsung QLED dai 55" agli 82" che migliorerà l'esperienza di gioco 4K su un formato completamente nuovo come quello dei TV di grandi dimensioni.

AMD sta guidando la trasformazione della tecnologia grazie ai suoi primi prodotti creati utilizzando processi produttivi a 7nm e 12nm continuando ad innovare e restando sempre al centro dei progressi informatici.