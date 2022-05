AMD, la conferma che i fan cercavano: 'AM4 verrà ancora supportata per diversi anni'

Nel contesto della conferenza AMD tenuta durante il Computex 2022 a Taipei la CEO Lisa Su non ha solamente rivelato molti dettagli sulle CPU Ryzen 7000 e sulla nuova piattaforma AM5, ma ha anche dato conferme e certezze importanti a chi ha processori di generazioni scorse: AM4 non verrà abbandonata nei prossimi anni.

Con le sue parole, la dottoressa Su ha enfatizzato innanzitutto il successo del socket AM4 grazie soprattutto alle schede madri della serie 300 di prima generazione e ai processori rilasciati negli ultimi cinque anni. Con il supporto a 5 architetture e l’esistenza di oltre 500 diversi modelli di schede, l’attuale piattaforma non può essere abbandonata così rapidamente solo alla luce dell’imminente debutto del socket AM5 di ultima generazione.

Pertanto, nel suo keynote Lisa Su ha ribadito che AMD continuerà a supportare la sua piattaforma AM4 per gli anni a venire. In altre parole, con ogni probabilità i fedeli clienti del team rosso riceveranno supporto software per lungo tempo e potrebbero persino ricevere nuove CPU aggiornate. Ciò, ovviamente, cade ancora nel terreno delle speculazioni nel quale addentrarsi non è sempre semplice o conveniente; ad ogni modo, la storia dell’azienda statunitense ci ha insegnato che ci si può fidare del suo operato e dell’assistenza tecnica prolungata offerta. Sarà interessante scoprire maggiori dettagli in merito a questa “continuità pluriennale”.

Tra l’altro, sempre oggi AMD ha annunciato le APU Mendocino per laptop di fascia medio-bassa.