AMD conferma: GPU RDNA3 in arrivo entro fine 2022, RDNA4 nel 2024

Dopo avervi parlato delle novità sulle performance delle CPU Ryzen 7000 annunciate da AMD nel corso del suo Investor Day, scopriamo ora che l'azienda ha parlato nella stessa cornice anche delle sue schede video di nuova generazione, confermando la finestra di lancio delle GPU Radeon RX 7000 con architettura RDNA3.

L'azienda di Sunnyvale ha infatti stabilito che le prime schede con architettura RDNA3 arriveranno entro la fine del 2022, confermando i leak sull'uscita delle Radeon RX 7000 delle scorse settimane. La compagnia si è poi soffermata sui miglioramenti di prestazione delle GPU RDNA3 rispetto alla concorrenza e alle schede RDNA2.

AMD spiega dunque che l'architettura RDNA 3 garantisce una potenza per watt aumentata del 50% rispetto all'architettura RDNA2. Nonostante si tratti di dati diffusi dalla stessa AMD, comunque, vi invitiamo a prendere il dato con le dovute cautele, dal momento che sia quest'ultima che NVIDIA hanno promesso miglioramenti simili con le proprie GPU delle ultime due generazioni senza poi riuscire a garantirli all'atto pratico.

Tra gli altri dettagli ufficializzati da Sunnyvale, comunque, troviamo la conferma dell'utilizzo del nodo N5 o N5P a 5 nm di TSMC per le schede video della linea Radeon RX 7000, insieme al supporto per delle "capacità multimediali avanzate", locuzione con cui la comunicazione della compagnia sembra riferirsi all'encode/decode AV1. Inoltre, le schede video includeranno tutte dei connettori DisplayPort, come ampiamente previsto dai rumor delle scorse settimane.

L'azienda ha infine confermato l'arrivo dell'architettura RDNA4 nei prossimi due anni, con un target di release entro la fine del 2024. La nuova architettura utilizzerà un nodo produttivo TSMC a 3 nm, ma per il momento non sappiamo nient'altro su di essa. Sicuramente, però, AMD rilascerà nuove informazioni a riguardo dopo il lancio delle prime schede grafiche con architettura RDNA3, nei prossimi mesi.