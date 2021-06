AMD conferma i nuovi processori Ryzen ed EPYC con architettura Zen4

Una Lisa Su scatenata nel corso del keynote di AMD al Computex 2021 ci ha svelato tutte le novità del Team Rosso, fra cui l'attesissimo arrivo della tecnologia FidelityFX Super Resolution e i nuovi processori con grafica integrata AMD Ryzen 7 5700G.

Fra i tantissimi annunci, Su ha parlato anche del futuro di AMD e dunque inevitabilmente della nuova architettura Zen4. Ma quali novità ci riserverà la nuova generazione? Un chiaro suggerimento arriva sicuramente dalla nuova tecnologia 3D V-Cache, mostrata in azione a bordo di un prototipo di Ryzen 9 5900X, in grado di integrare un ulteriore livello di cache SRAM a 7nm sul chiplet con stacking 3D per arrivare all'impressionante cifra di 192MB su L3.

L'aumento della cache si traduce ovviamente in un notevole balzo in termini di prestazioni, soprattutto nel gaming, dove la CPU è stata in grado di sfornare il 12% in più di performance rispetto al modello commerciale.

AMD non ha confermato quale sarà la generazione di lancio per la nuova V-Cache, ma dal momento che la prima demo è stata effettuata su un processore con architettura Zen 3 si aprono numerosi scenari. Il più ottimistico ci racconta di un possibile refresh dell'attuale lineup con architettura Zen3, mentre lo scenario più realistico è proprio quello che conduce a Zen4.

La CEO di AMD ha confermato infine che i processori Ryzen ed EPYC con architettura Zen4 sono in fase di sviluppo e arriveranno sul mercato il prossimo anno. Le CPU AMD "Raphael" andranno a prendere il posto dei processori di Serie 5000 nel segmento desktop e rappresenteranno un ulteriore vertiginoso salto generazionale, grazie al nodo a 5 nanometri, alla nuova piattaforma AM5 con socket LGA e il supporto alle RAM DDR5.

Oltre a tutte queste novità, Lisa Su ha affermato che in futuro potremo aspettarci un ulteriore passo in avanti nel numero di Core: "Mark, Mike e le squadre hanno fatto un lavoro fenomenale. Siamo contenti della nostra attuale offerta, ma con la nostra ambiziosa roadmap ci stiamo concentrando su Zen 4 e Zen 5 per essere estremamente competitivi. Ci sarà un maggiore Core Count in futuro - non direi che questi sono i limiti! Arriverà mentre scaliamo il resto del sistema".