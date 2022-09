AMD conferma presenza al CES 2023: keynote il 4 gennaio con Lisa Su

AMD gioca d’anticipo e annuncia assieme alla Consumer Technology Association (CTA) il keynote della dott.ssa Lisa Su, presidente e CEO di AMD, al CES 2023 a Las Vegas nella giornata di mercoledì 4 gennaio 2023 alle 18:30. In tale occasione, Lisa Su condividerà la visione di AMD per il futuro, magari presentando nuovi prodotti.

Dalla promozione di una maggiore efficienza e sostenibilità nel cloud al potenziamento del supercomputing, AMD oggi fa parte delle nostre vite tra intelligenza artificiale, elaborazione ad alte prestazioni di dati e videogiochi. La stessa dott.ssa Su ha affermato: “Negli ultimi anni l'informatica è diventata una parte essenziale e pervasiva della nostra vita quotidiana, aiutando ognuno di noi a adattare il modo in cui lavoriamo e apprendiamo da remoto, mantenendoci connessi e divertiti. Sono entusiasta dell'opportunità di tenere un keynote al CES 2023 per evidenziare la prossima generazione di innovazioni di calcolo adattivo e ad alte prestazioni e prodotti che spingeranno i confini di ciò che è possibile e svolgeranno un ruolo importante aiutando a risolvere le nostre sfide più importanti”.

Gary Shapiro, presidente e CEO di CTA, ha poi aggiunto: “AMD mostra come l'innovazione spinge sempre di più il limite della tecnologia. Lisa Su sta unendo le persone e non vedo l'ora di vedere quali progressi condividerà durante lo spettacolo”. Ricordiamo quindi che il CES 2023 si svolgerà a Las Vegas dal 5 all'8 gennaio 2023, mentre i Media Days si terranno dal 3 al 4 gennaio 2023.

In tale occasione i partecipanti sperimenteranno le nuove tecnologie di marchi globali, ascolteranno il futuro della tecnologia dai leader delle grandi società e potranno assistere allo spettacolo con gli altri partecipanti. L’evento metterà in evidenza come le innovazioni in materia di sostenibilità, trasporti e mobilità, salute digitale, metaverso e altro stanno affrontando le più grandi sfide del mondo.

A fine agosto, invece, AMD ha presentato i processori Ryzen 7000.