AMD conferma: la Radeon RX 7900 XTX si surriscalda, colpa della camera di vapore

La scorsa settimana, un noto overclocker ha spiegato le cause del surriscaldamento della AMD Radeon RX 7900 XTX, confermando che il problema si troverebbe nella camera di vapore della GPU. Nelle scorse ore, anche AMD ha concordato con questa spiegazione, aggiungendo che il thermal throttling della scheda è legato al suo sistema di raffreddamento.

La comunicazione, pubblicata sul sito web del supporto di AMD, avvalora le ipotesi avanzate dall'overclocker Der Bauer e dal portale tedesco di tecnologia Igor's Lab, che avevano proposto una modifica alla camera di vapore della RX 7900XTX per risolvere il problema. Fino alla scorsa settimana, la casa di Sunnyvale aveva negato l'esistenza di problemi di questo tipo alla sua GPU top di gamma.

In ogni caso, sembra che AMD stia ancora indagando il problema, poiché uno statement sul sito web della compagnia spiega che "stiamo lavorando per determinare la causa alla radice del problema di throttling inaspettato di cui alcuni fanno esperienza utilizzando la AMD Radeon RX 7900XTX realizzata da AMD [cioè la versione reference della scheda, poiché il problema non sembra essere presente sulle varianti custom; ndr]. Stando alle nostre ultime osservazioni, crediamo che il problema riguardi le soluzioni termiche adottate nel design reference in un numero limitato di casi".

AMD ha poi invitato i fan che necessitano di cambiare una scheda "fallata" ad aprire una richiesta RMA. Sfortunatamente, sempre nelle scorse ore, la stessa azienda ha spiegato di aver esaurito le scorte di Radeon RX 7900XTX reference, il che significa che non potrà evadere le richieste di sostituzione in tempi brevi. I colleghi di WCCFTech, in particolare, riportano che ci vorranno almeno due settimane prima che le richieste di sostituzione vengano esaudite.