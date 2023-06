AMD conferma: Ryzen 8000 in arrivo con architettura Zen5 e GPU integrata Navi 3.5

A metà maggio, sono iniziati a fioccare i primi leak sulle CPU AMD Ryzen 8000. Secondo gli esperti di settore, i processori next-gen del Team Rosso sarebbero persino in anticipo e arriveranno nella prima metà del 2024, circa sei mesi prima del previsto. Ebbene, la stessa AMD, oggi, si è sbottonata sulle CPU Ryzen 8000 per la prima volta.

Durante un incontro con i venditori del canale retail, a cui hanno potuto partecipare anche i colleghi di Tom's Hardware, la compagnia ha infatti svelato spiegato che i processori next-gen uniranno l'architettura Zen5 per la CPU con un update dell'architettura GPU Navi 3, chiamato per ora Navi 3.5. Le CPU, inoltre, manterranno il Socket AM5, lanciato a fine 2022.

Al momento, i processori di attuale generazione di AMD, i Ryzen 7000, uniscono le architetture Zen4 e Navi 3, con quest'ultima che viene anche utilizzata per le GPU AMD Radeon RX 7000. Per il momento, vi ricordiamo che il lancio delle Radeon RX 7000 non è ancora terminato, ma dovrebbe concludersi con il completamento della lineup entro la fine dell'anno.

È probabile che l'architettura Navi 3.5 non venga integrata solo sui processori Ryzen 8000 di nuova generazione, ma anche sulle GPU Radeon RX 7000 refresh, il cui lancio potrebbe iniziare tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024. Per ora, però, il Team Rosso non ha ancora confermato ufficialmente queste schede video.

Tuttavia, AMD ha confermato che il socket AM5 resterà invariato fino al 2026. Tra tre anni circa, infatti, verrà lanciato il nuovo socket del Team Rosso, che dovrebbe essere chiamato AM6. Le CPU Ryzen 8000 dovrebbero poi essere disponibili in svariate configurazioni, con TDP compresi tra i 65 e i 170 W.

Infine, già sappiamo che le CPU Ryzen 8000 avranno codename "Granite Ridge" nelle varianti desktop e "Strix Point" per laptop. I chip AMD di nuova generazione arriveranno ad un massimo di 16 CPU Core con architettura Zen5, spalmati su 2 CCD. Sullo stesso SoC, infine, troveremo la GPU integrata con architettura Navi 3.5, che dovrebbe garantire migliori performance, maggiore efficienza e, soprattutto, un die di dimensioni minori.