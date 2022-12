AMD conferma thermal throttling per le GPU RX 7900: 'stiamo indagando il problema'

Dopo aver visto i primi benchmark delle AMD Radeon RX 7900 XTX e XT, qualcuno potrebbe decidere di utilizzare le nuove GPU del Team Rosso per la propria build next-gen. Tuttavia, oggi scopriamo che le schede video top di gamma della linea Radeon RX 7000 soffrono di problemi di surriscaldamento, tanto che anche AMD sta cercando di vederci chiaro.

Tom's Hardware e il portale tedesco HardwareLuxx, infatti, hanno spiegato che i design "Made by AMD" delle Radeon RX 7900XT e 7900XTX tenderebbero a raggiungere alte temperature e picchi di calore in alcuni spot del PCB, causando anche problemi collaterali come un elevato rumore delle ventole e il thermal throttling, che ridurrebbe le prestazioni delle GPU quando le temperature si alzano troppo.

HardwareLuxx, che ha contattato AMD, ha spiegato di aver ricevuto conferma da un rappresentante dell'azienda che "il nostro team GPU sta indagando la situazione al momento". Insomma, sembra che dopo i problemi del connettore 12VHPWR della NVIDIA RTX 4090 anche le schede top di gamma di AMD non siano esenti da criticità lato hardware.

Secondo HardwareLuxx, il problema principale delle versioni reference delle GPU AMD sarebbe da ricondurre ad un'elevata differenza tra temperature medie e hot spots sulla GPU: mentre il grosso del PCB si mantiene attorno ai 56°C, infatti, alcune sue parti arrivano fino a 109°C, con una variazione di 53°C. Nel caso delle varianti custom della scheda, tale differenza resta invece quasi sempre sui 20°C, evitando l'innesco del thermal throttling a temperature tutto sommato "basse" per la GPU.

Pare infatti che il thermal throttling inizi quando un hot spot raggiunge i 110°C, cosa piuttosto comune in una versione reference della scheda, i cui "punti caldi" superano facilmente i 100°C anche durante il funzionamento "normale" del resto della GPU, che si mantiene invece attorno ai 55-60°C.