AMD, ecco le contromisure contro la carenza di CPU sul mercato

Un enorme passo in avanti per le soluzioni professionali grazie all'arrivo della nuova architettura CDNA2, ma AMD sembrerebbe pronta anche a indietreggiare in termini di produzione. Stavolta però parliamo di ambito consumer. Scopriamo cosa ha detto Lisa Su nel corso dell'evento riservato agli investitori.

Mentre nel mercato imperversa una profonda crisi a causa dello shortage di semiconduttori, AMD si è vista costretta ad attuare delle contromisure per certi versi estreme. Alla domanda sullo stato delle spedizioni di nuovi componenti, con particolare riferimento ai processori, Lisa Su ha affermato che la carenza che attanaglia l'industria sta obbligando il Team Red a dare la priorità a determinate catene di produzione rispetto ad altre.

In particolare, "Ci sono alcuni ambiti che stiamo lasciando scoperti" ha affermato il CEO di AMD, "se si guarda ad alcuni segmenti del mercato dei PC, quella specie di fascia bassa del mercato PC. Abbiamo dato la priorità alle unità di fascia superiore nel mercato consumer e nel gaming gaming".

Quando a ottobre il fantasma dello shortage iniziava ad aleggiare, AMD lanciò sul mercato i nuovi Ryzen 5000, lasciando però a bocca asciutta chi si aspettava una proposta di fascia inferiore ai 200 dollari. Non si tratta di una strategia ma di una scelta ben ponderata. Come affermato dalla stessa Su, parlando della vendita al dettaglio, "il fatto che le scorte siano poche lungo tutta la catena di approvvigionamento e le persone sono orientate sull'[...] Ordiniamo cose che i clienti finali desiderano", è così che gestiamo la definizione delle priorità. Dare priorità al tipo di esigenze manifestate dal cliente finale mentre andiamo avanti".

Ricordiamo infine che, per chi fosse orientato su soluzioni AMD al di sotto della soglia psicologia dei 200-250 Euro, nei principali store di elettronica e componenti sono ancora in vendita i processori AMD Ryzen Serie 3000, ad oggi ancora ottimi per il gaming e per i principali task quotidiani e professionali.