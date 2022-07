AMD, quanto costa la RX 6700 non-XT? Lo street price è interessante

Qualche settimana fa, Sapphire ha svelato la sua Radeon 6700 non-XT, un modello che in molti non aspettavano e che, in effetti, è rimasto appannaggio dell'AIB asiatico.

Solo dopo una settimana dall'annuncio di Sapphire è la conferma ufficiale di AMD, ma l'unico modello di questa scheda video rimane la versione custom Sapphire Pulse RX 6700 da 10 GB di memoria GDDR6.

Sul mercato cinese questa scheda è già reperibile da tempo ma negli ultimi giorni sono iniziati ad apparire i primi modelli in vendita anche negli store europei. Un'ottima notizia, soprattutto considerato che è stata individuata a prezzi che arrivano addirittura a 379,89 euro, particolarmente interessante vista la fascia prestazionale. Tuttavia, altri store del Vecchio Continente hanno mostrato prezzi di gran lunga superiori, arrivando anche a 580 euro.

Ricordiamo che sotto la scocca prende posto una GPU Navi 22 ridotta a 2304 SP e con un TBP di 175W. Vale la pena notare che la memoria a bordo viaggia su bus a 160-bit.

Come suggeriscono i ragazzi di Videocardz, i precedenti benchmark della Radeon RX 6700 mostrano prestazioni di poco superiori alla RX 6650 XT per un prezzo sensibilmente superiore qualora confermato. Al contrario, a circa 380 euro potrebbe rappresentare un discreto affare per chi è alla ricerca di una scheda video in questa fascia di prezzo.