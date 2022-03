AMD, le CPU EPYC 'Milan-X' hanno una data di lancio: oggi!

Dopo aver lanciato la CPU AMD Ryzen 5 5800X3D, la prima CPU con tecnologia 3D V-Cache per il settore consumer, AMD sembra essere pronta anche per la pubblicazione della CPU EPYC Milan-X, che dovrebbe essere il primo processore con la nuova tecnologia per la memoria Cache su server e datacenter.

In particolare, l'azienda di Sunnyvale ha confermato che la serie Milan-X sarà messa in vendita tra poche ore e comprenderà diverse proposte di processori, tutti dotati di V-Cache 3D. In particolare, il numero di Core per le CPU realizzate da AMD va da 16 a 64, con gli step intermedi tra 32 e da 24 Core.

In particolare, l'AMD EPYC Milan-X 7773X, il dispositivo flagship della nuova lineup dell'azienda, sarà dotato di ben 64 Core e di un TDP complessivo di 280 W, insieme ad una cache L3 da 768 MB. La frequenza base del processore sarà di 2,20 GHz, con un boost fino a 3,50 GHz. Il prezzo della CPU, stando a quanto riportato da VideoCardZ, dovrebbe essere di 8.800 Dollari, ovvero circa 7.960 Euro.

Tra gli altri modelli, inoltre, troviamo l'AMD EPYC Milan-X 7573X con un TDP complessivo identico al top di gamma ma dotato di "soli" 32 Core e di un costo decisamente più ridotto, pari a 5.590 Dollari. Infine, gli AMD EPYC 7473X e 7373X saranno le soluzioni a 24 e 16 Core, rispettivamente con un costo di 4.185 Dollari e di 3.900 Dollari.

In ogni caso, parliamo di CPU pensate per server aziendali e datacenter, che dunque dovrebbero generare poco interesse nel pubblico consumer. Tuttavia, ciò non ha fermato gli overclocker: al contrario, poche settimane fa è emerso un primo test delle CPU Milan-X, che dovrebbero riuscire ad arrivare alla frequenza di clock di ben 4,80 GHz.