AMD, CPU Ryzen 5000 Zen 3 ufficiali: c'è un'anteprima delle GPU RDNA2

Nel corso dell'evento di presentazione effettuato da AMD, durato circa mezz'ora (potete vederlo in replica tramite il player presente qui sopra), sono arrivate diverse novità dall'azienda di Santa Clara. Infatti, sono stati svelati i nuovi processori della serie Ryzen 5000 e non è mancata un'anteprima delle GPU RDNA2.

Partendo dalle CPU desktop basate sulla nuova architettura Zen 3 a 7nm, la disponibilità a livello globale è fissata a partire dal 5 novembre 2020 e AMD promette un incremento in termini di prestazioni fino al 26%, nonché un focus riposto sia sulle prestazioni multi-core che su quelle single-core.

I processori annunciati sono quelli di seguito.

AMD Ryzen 9 5950X : 16 core, 32 thread, 4,9 GHz di frequenza boost, 3,4 GHz di frequenza standard, 72MB di cache e prezzo di 799 dollari (SEP);

: 16 core, 32 thread, 4,9 GHz di frequenza boost, 3,4 GHz di frequenza standard, 72MB di cache e prezzo di 799 dollari (SEP); AMD Ryzen 9 5900X : 12 core, 24 thread, 4,8 GHz di frequenza boost, 3,7 GHz di frequenza standard, 70MB di cache e prezzo di 549 dollari (SEP);

: 12 core, 24 thread, 4,8 GHz di frequenza boost, 3,7 GHz di frequenza standard, 70MB di cache e prezzo di 549 dollari (SEP); AMD Ryzen 7 5800X : 8 core, 16 thread, 4,7 GHz di frequenza boost, 3,8 GHz di frequenza standard, 36MB di cache e prezzo di 449 dollari (SEP);

: 8 core, 16 thread, 4,7 GHz di frequenza boost, 3,8 GHz di frequenza standard, 36MB di cache e prezzo di 449 dollari (SEP); AMD Ryzen 7 5600X: 6 core, 12 thread, 4,6 GHz di frequenza boost, 3,7 GHz di frequenza standard, 35MB di cache e prezzo di 299 dollari (SEP).

Per quanto riguarda il TDP, quest'ultimo è fissato a 105W per tutte le CPU, tranne per AMD Ryzen 7 5600X che ha un TDP di 65W.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: c'è un bundle di lancio. Infatti, chi acquisterà un processore desktop AMD idoneo nel periodo che va dal 5 novembre al 31 dicembre 2020 potrà ottenere il bundle Ryzen Equipped to Win, che include una copia digitale di Far Cry 6 (Standard Edition) per PC al lancio.

Per far "assaggiare" al pubblico le potenzialità dei nuovi processori, AMD ha di fatto mostrato un'anteprima delle GPU della serie AMD Radeon RX 6000 (RDNA2). Infatti, Lisa Su, CEO della società di Santa Clara, ha testato il processore Ryzen 9 5900X in accoppiata proprio con una scheda video appartenente alla nuova serie, facendo registrare 61 FPS su Borderlands 3 in 4K.

Per ulteriori informazioni sulle GPU, AMD ha ricordato che terrà un apposito evento a partire dalle ore 18:00 del 28 ottobre 2020. Per il resto, vi ricordiamo che ASUS ha già annunciato le schede madri per le nuove CPU.