AMD, le CPU Zen5 sono in anticipo? Esteso il supporto software pre-lancio

Le CPU AMD con architettura Zen5 potrebbero essere in anticipo: dopo la pubblicazione delle prime patch di supporto del Team Rosso per il nuovo hardware, infatti, è stato rilasciato oggi un nuovo aggiornamento di AIDA64 che rende il software pienamente compatibile con i processori Zen5.

Si tratta di un ulteriore passo verso il lancio globale delle CPU Zen5, che a questo giro potrebbe passare anzitutto per le APU Strix Point della linea AMD Ryzen 8000, pensate per PC handheld da gaming, laptop e console. Solo in un secondo momento, invece, la nuova architettura del colosso di Sunnyvale dovrebbe arrivare sulle componenti per PC desktop.

Con l'aggiornamento alla versione 6.92, dunque, il software AIDA64, utilizzato principalmente per il monitoraggio in tempo reale delle performance del PC, ottiene la piena compatibilità con l'architettura Zen5, ma anche con le CPU Intel Xeon Sapphire Rapids ed Emerald Rapids e con i dispositivi PCIe 6.0. Con ogni probabilità, il supporto per questi prodotti servirà anzitutto agli sviluppatori che li stanno ancora testando nei laboratori delle rispettive aziende, ancor prima che al settore consumer.

Ciononostante, l'arrivo del supporto per le CPU Zen5 indica che il lancio dei processori Ryzen di nuova generazione non è così lontano come ci potremmo aspettare: secondo alcuni leak delle scorse settimane, in effetti, le prime componenti con la nuova architettura di AMD dovrebbero essere lanciate all'inizio del 2024.

Al momento, sfortunatamente, sulle CPU Zen5 sappiamo ancora molto poco. A giugno, il portale WCCFTech aveva riportato il benchmark di una CPU next-gen di AMD con 8 Core e 16 Thread, ma anche quest'ultimo non ha fornito alcuna informazione particolarmente importante sulla nuova generazione di processori del Team Rosso. Tuttavia, proprio una CPU Zen5 potrebbe essere implementata da Sony sotto la scocca di PS5 Pro, in arrivo (forse) il prossimo anno.