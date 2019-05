AMD e Cray stanno sviluppando il supercomputer più potente del mondo

Cray Computing ed AMD hanno annunciato che stanno costruendo una macchina exascale con l'Oak Ridge National Laboratory, che dovrebbe debuttare nel 2021, lo stesso anno in cui Cray ed Intel dovrebbero consegnare il supercomputer Aurora all'Argonne National Library.

Battezzato Frontier, già definito "il supercomputer più potente del mondo", garantirà agli Stati uniti "la capacità di guidare il mondo della scienza e quindi migliorare le vite e la prosperità economica di tutti gli americani e del mondo interno. Frontier accelererà l'innovazione nell'intelligenza artificiale fornendo ai ricercatori americano dati di livello mondiale e risorse informatiche per garantire che le prossime grandi invenzioni vengano fatte negli Stati Uniti".

Grazie ad una potenza di 1,5 exaflops, Frontier avrà il potere combinato di tutti i 160 supercomputer attualmente presenti al mondo. Un exaflop equivale ad un calcolo di quintilioni al secondo. Per fare un esempio: in un solo secondo Frontier riuscirà ad effettuare calcoli che tutti i supercomputer presenti sulla Terra riuscirebbero a fare in sei anni.

Thomas Zacharia dell'Oak Ridge National Laboratory, che aveva già presentato Summit, ha notato che quando attivato Frontier sarà "la macchina per l'intelligenza artificiale più potente mai vista sulla Terra", ma sarà anche "la macchina più costosa mai acquistata", dal momento che il contratto per il sistema e la tecnologia alla base di Frontier vale più di 600 milioni di Dollari.

Frontier utilizzerà il sistema di supercomputer Shasta di Cray e l'interconnessione di Slingshot, oltre alle GPU AMD ed i processori EPYC personalizzati. Le due aziende stanno collaborando per mettere tra le mani degli sviluppatori tutti gli strumenti per sfruttare al massimo la potenza del supercomputer. Frontier occuperà quasi lo stesso spazio di due campi di basket, ed include 90 miglia di cavi ed una lunghezza di banda sufficiente per scaricare 100.000 filmati in HD in un solo secondo.

Gli scienziati potrebbero utilizzarlo per effettuare ed ottenere previsioni sul cambiamento climatico, ma anche per calcolare i percorsi degli uragani e lo sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici.