AMD: cresce ancora quota mercato processori, raggiunto record del 27%

Nonostante a inizio luglio fosse emerso il calo del fatturato del 26% per AMD, il colosso di Lisa Su a quanto pare non ha seguito la tendenza al ribasso degli ultimi mesi per il mercato PC consumer raggiungendo nel secondo trimestre 2022 la quota record del 27%.

Secondo quanto riportato da Tom’s Hardware a partire dalle ricerche dello studio Mercury Research, in termini monetari AMD ha aumentato la propria quota di mercato nel corso dell'anno dal 18,1% al 18,8% nel segmento desktop, dal 14,9% al 27% nel segmento mobile e dall'11,6% al 22,9% nel segmento server. Includendo poi i segmenti IoT, console e x86, AMD è salita complessivamente dal 16,9% al 28,1% nel secondo trimestre.

Se invece passiamo ai termini quantitativi, la quota di AMD nel segmento desktop è aumentata di 3,5 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso arrivando alla quota citata in apertura; nel segmento mobile è arrivata al 24,8% (altro record per AMD); per il segmento server si parla di un aumento negli ultimi 12 mesi dal 9,5% al ​​13,9%, arrivando così al tredicesimo trimestre consecutivo di crescita; infine, sull'intero mercato dei processori compatibili con x86 per il secondo trimestre si parla del 27,7%.

Tenendo lo sguardo puntato al futuro del brand, a quanto pare i processori AMD Ryzen 7000 arriveranno il 15 settembre.