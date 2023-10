AMD, che disastro! Anti-Lag+ ritirato: troppi giocatori bannati da COD e Counter Strike 2

È passata meno di una settimana dal rilascio della tecnologia Anti-Lag+ di AMD su PC e giochi compatibili, ma pare che il colosso di Sunnyvale sia già stato costretto a ritirare la funzione. L'ultimo aggiornamento dei driver del Team Rosso, infatti, disabilita la tecnologia Anti-Lag+ per tutti i titoli supportati.

A riportare la notizia è VideoCardZ, che ha analizzato i driver Adrenalin Edition 23.10.2 di AMD, rilasciati nelle scorse ore e svelati dal profilo X ufficiale di AMD Radeon. Con una comunicazione che ha accompagnato il rilascio dei driver, AMD ha spiegato che "abbiamo ricevuto delle segnalazioni di attivazione dei ban di anti-cheat su alcuni giochi quando AMD Anti-Lag+ viene avviato su una scheda grafica Radeon. Per risolvere il problema, abbiamo rilasciato un nuovo driver."

Il colosso di Sunnyvale, però, aggiunge anche che "il software disabilita la tecnologia Anti-Lag+ su tutti i giochi supportati, e raccomandiamo a tutti i giocatori di utilizzare il nuovo driver. AMD sta attivamente lavorando con gli sviluppatori di videogiochi per arrivare ad una soluzione e riabilitare Anti-Lag+, rimuovendo il ban sui giocatori che sono stati colpiti erroneamente dai sistemi anti-cheat. Forniremo più informazioni non appena possibile".

Un bel pasticcio per AMD, insomma. Al momento, non è chiaro perché l'azienda abbia deciso di disabilitare la tecnologia Anti-Lag+ su tutti i giochi compatibili anziché solo su quelli colpiti dai ban, ma di fatto la funzione è stata ritirata (benché non in maniera permanente, per fortuna) a pochi giorni dalla sua uscita.

La scelta drastica del Team Rosso dipenderebbe dalla portata dei titoli coinvolti: tra chi ha segnalato dei ban, infatti, troviamo giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2, Counter-Strike 2, Warzone, Warzone 2 e persino Apex Legends, anche se in quest'ultimo caso il tool anti-lag si limitava a generare pesanti bug di gioco, senza però causare il ban dei giocatori.