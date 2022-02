AMD: disponibile oggi ultimo drop di febbraio 2022, come acquistare GPU Radeon RX 6000

A seguire il terzo drop di GPU Radeon RX 6000 di febbraio è il quarto e ultimo lotto di schede video di ultima generazione del mese in vendita al prezzo di listino tramite il sito ufficiale AMD. Al momento non c’è alcun comunicato anticipato ma, come da nostra prassi, vi spiegheremo il meccanismo di acquisto.

Come ogni giovedì, alle ore 15:56 AMD modificherà il sito ufficiale del negozio affinché mostri al pubblico le dovute indicazioni per inserirsi nella lista di attesa di giornata. Come ben sappiamo, il sistema prevede innanzitutto la verifica tramite e-mail e codice CAPTCHA, per poi inserire l’utente dopo dieci minuti circa nella coda di acquisto. Questa soluzione si è rivelata non propriamente efficace contro gli scalper, dato che i bot risultano funzionare comunque, ma non va comunque escluso l’inserimento in una posizione propizia.

Dopodiché, al momento giusto il sistema cambierà ancora schermata mostrando la posizione approssimativa in coda con annesso tempo di attesa. Dato il basso numero di unità disponibili e la quantità di persone (e bot) che prenderanno parte al drop, va sempre considerato che vale la pena pazientare in caso di previsioni inferiori ai quindici minuti; altrimenti, è altamente improbabile che possiate aggiudicarvi una scheda video Radeon RX 6000. I più fortunati, dunque, dovranno solamente inserire indirizzo di spedizione e dati di pagamento e procedere con l’acquisto del modello di interesse.

A questo punto, sapendo tutte le istruzioni da seguire, non ci resta che augurarvi buona fortuna!