AMD: disponibili le nuove CPU Ryzen 3 2300X e Ryzen 5 2500X

AMD annuncia l'immediata disponibilità di due nuovi modelli di CPU Ryzen, AMD Ryzen 3 2300X e AMD Ryzen 5 2500X, quest’ultimo disponibile anche nel nuovo PC desktop Acer Nitro N50-100, attualmente in vendita in diverse regioni di tutto il mondo.

Questa gamma di prodotti consente ai partner OEM di AMD e ai System Integrator di sviluppare esclusivi sistemi, rivolti a tutti quei consumatori che desiderano un PC desktop da gioco, per la famiglia o di più piccole dimensioni.

Entrambi i nuovi processori Ryzen hanno una velocità di 4 GHz, utilizzando i nuovi algoritmi Precision Boost 2 e XFR 2, introdotti nella linea di processori desktop Ryzen di 2° generazione. Unici nel loro design, i modelli Ryzen 5 2500X e Ryzen 3 2300X sono dotati di un singolo CCX, basato sulla tecnologia di processo a 12 nm e sull'architettura core "Zen +" e sono circa l'8-10% più veloci nei carichi di lavoro singoli e multi-threaded rispetto alla precedente generazione.

Con un massimo di quattro core e otto thread, un TDP da 65 W e il supporto per la memoria DDR4-2933MHz, i nuovi processori Ryzen saranno facilmente integrati nell’innovativa piattaforma desktop mainstream di AMD.

Proprio come la serie Ryzen X, questi nuovi processori sono sbloccati per l'ottimizzazione delle prestazioni, il supporto delle funzioni per Precision Boost Overdrive, con una scheda madre adatta, e sono compatibili con le schede madri con socket AM4.