AMD: disponibili oggi schede video Radeon RX 6000 al prezzo di listino

AMD sgancia sul mercato il primo drop di schede video Radeon RX 6000 di marzo 2022: giusto una settimana dopo l’ultimo lotto venduto a febbraio 2022, ecco l’appuntamento fisso del nuovo mese appena iniziato e, come da tradizione, vi illustreremo come acquistare le dette GPU al prezzo di listino.

Il meccanismo non cambia affatto rispetto agli appuntamenti precedenti: alle 15:56 ore italiane di oggi, giovedì 3 marzo 2022, dovrete visitare il sito ufficiale AMD e attendere pazientemente l’inizio del drop giornaliero. La schermata dovrebbe dunque mostrarvi dei campi CAPTCHA ed e-mail da compilare affinché il sistema possa identificarvi come umani e non come bot alla caccia di GPU da acquistare in blocco. Non si tratta di un sistema particolarmente efficace, come ha dimostrato l’ultima analisi degli scalper, ma necessario.

Dopo circa dieci minuti il sistema vi inserirà automaticamente in una “sala di attesa” virtuale in una posizione casuale: a seconda delle persone collegate e interessate all’acquisto di una scheda grafica Radeon RX 6000, potrete vedervi costretti ad attendere una decina di minuti o più. Come capirete, si tratterà esclusivamente di una questione di fortuna. Nel caso in cui l’attesa non dovesse protrarsi particolarmente a lungo, allora vi verrà mostrata la schermata di selezione tra le GPU disponibili per l’acquisto e dovrete, infine, inserire i dati di pagamento e spedizione. Che altro aggiungere? Buona fortuna!