AMD: disponibili schede video Radeon RX 6000 in bundle con giochi su sito ufficiale

Il ritorno ai prezzi di listino per le schede video AMD e NVIDIA di ultima generazione è accompagnato da una crescente disponibilità online sui siti dei rispettivi produttori. Se da una parte il team verde si affida ancora ai drop, dall’altra AMD ha reso disponibili i bundle Radeon RX 6000 con videogiochi inclusi.

Il colosso di Lisa Su ha infatti aggiunto sul suo sito ufficiale tre bundle interessanti come parte dell’iniziativa “Raise The Game”, grazie alla quale potrete aggiudicarvi fino a tre giochi tra Forspoken, Sniper Elite 5 e il reboot di Saints Row semplicemente acquistando una scheda grafica tra le seguenti:

AMD Radeon™ RX 6750 XT : 641,83 Euro

: 641,83 Euro AMD Radeon™ RX 6900 XT : 1.167,92 Euro

: 1.167,92 Euro AMD Radeon™ RX 6950 XT: 1.284,83 Euro

In tutti e tre i casi, in realtà, con l’acquisto accedere a tutti e tre i videogiochi citati; dal catalogo risultano mancare, al momento, i bundle per il resto della gamma Radeon RX 6000.

Mentre scriviamo la notizia abbiamo provato più volte a visitare il sito per vedere se la disponibilità è limitata o se il numero di visitatori è elevato ma, sorprendentemente, l’acquisto risulta procedere senza problemi alcuni. In altre parole, se state cercando una scheda video di ultima generazione al prezzo di listino e con offerte aggiuntive, questa è l’occasione perfetta!

Peraltro, giusto ieri 22 giugno 2022 AMD ha pubblicato il codice sorgente della tecnologia FSR 2.0.