AMD, i nuovi driver Adrenalin abbattono ulteriormente i consumi sulle GPU RDNA2

Continua a spron battuto il percorso di affinamento e ottimizzazione dei driver Adrenalin per schede video RDNA2. AMD ha fatto già enormi passi in avanti in termini di consumi nella build del Radeon Software di aprile e nell'ultima versione assistiamo a un altro piccolo traguardo.

Abbiamo da poco avuto l'occasione di saggiare le performance della nuova Radeon RX 6600XT, scheda video di fascia media con un ottimo potenziale nella rasterizzazione tradizionale. Mentre questa soluzione offre dei consumi relativamente ridotti in tutti gli scenari, grazie a un TBP massimo di 160W, le altre schede video della Serie 6000 non brillano certamente sotto quest'aspetto o, perlomeno, non primeggiavano.

Già con la versione 21.4.1 abbiamo assistito a una riduzione dei consumi fino al 70% in idle su schede video di fascia alta. Nella versione 21.8.1 invece assistiamo a una corposa riduzione su tutta la lineup nella riproduzione multimediale. Lo scenario tipo su cui i ragazzi di ComputerBase hanno deciso di focalizzarsi è stato lo streaming in 4K a 60FPS su YouTube.

In questo contesto, si osserva una riduzione da 30 a 18W sulla 6700XT, mentre sulle soluzioni di fascia più elevata come la 6800XT e la 6900XT, i consumi passano rispettivamente da 40 e 42W a 32 e 30W.

Nel primo caso siamo dunque di fronte a un drastico calo nei consumi, superiore al 30%. Sulla fascia alta invece il decremento è inferiore ma pur sempre al di sopra del 20%.

Curiosamente, questo guadagno in termini di efficienza energetica va a dissiparsi nel momento in cui si attiva la modalità HDR. In questa situazione non solo non si notano differenze sostanziali ma addirittura un aumento nei termini di 1W nel caso della 6700XT.