AMD, nuovo driver Radeon: prima 'soluzione' ai reset di Windows 11

L'ultimo driver Adrenalin può compromettere Windows: ad ammetterlo è stata la stessa AMD che, a distanza di una manciata di giorni, ha pubblicato un nuovo driver che contiene anche una prima "soluzione" per tamponare questo problema.

Non si tratta tanto di una definizione definitiva al problema ma più di un workaround, atto ad aggirare il problema e impedire che possa riproporsi, mantenendo al contempo aggiornati i driver della propria scheda video della gamma Radeon.

L'approccio del team red è piuttosto semplice ed efficace: il nuovo pacchetto Adrenalin non consente di effettuare una installazione "pulita" con ripristino dei dati di fabbrica, principale causa del problema.

Il changelog spiega chiaramente che "il ripristino dati di fabbrica è stato disattivato temporaneamente come misura preventiva mentre cerchiamo di risolvere il problema di installazione".

Oltre a ciò, il nuovo driver aggiunge anche il supporto a Wo Long: Fallen Dinasty e all'aggiornamento Ray Tracing per Halo Infinite, ma chiaramente l'urgenza maggiore era rappresentata da questo pericoloso problema.

Come spiegato da AMD, il problema può essere innescato installando i driver Adrenalin in modalità Factory Reset in concomitanza a un aggiornamento di sistema in background.

Per fortuna, nelle ultime settimane per i driver Adrenalin ci sono state anche ottime notizie: infatti, il nuovo driver per le RX 6000 migliora le prestazioni in maniera sostanziale, per la gioia degli appassionati.