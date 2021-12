AMD, nuovi driver video per spingere al massimo Halo Infinite e Icarus

Novità in vista e un'ondata di interessanti ottimizzazione sul fronte dei driver grafici del pacchetto AMD Radeon Adrenalin, che arrivano alla build 21.12.1. Scopriamo tutte le novità sulle GPU del team red, con particolare attenzione alla Serie 6000, e sui nuovi titoli supportati.

Stando al changelog ufficiale, i principali miglioramenti sono da ricercare nel supporto a:

Halo Infinite

Fortnite

Icarus

Blender 3.0

In particolare, su Halo Infinite si parla di un forte miglioramento per le schede video AMD di nuova generazione e, nello specifico, fino al 17% in più di performance sulla RX 6900 XT con risoluzione 4K a impostazioni Ultra. La RX 6800 XT riceve un boost fino al 19%, sempre in 4K e qualità Ultra, e infine la RX 6700 XT che si attesta su un miglioramento dichiarato fino al 16%.

Ondata di fix anche per problematiche note, come i crash sperimentati da alcuni utenti su base Radeon VII sulla Home di SteamVR, le problematiche legate a Marvel's Guardians of the Galaxy su RX 5500 XT e gli artefatti segnalati da alcuni possessori di GPU RX 500 su Forza Horizon 5.

Dopo un atipico drop di schede video AMD a prezzo di listino, ci troviamo di fronte a un corposo aggiornamento dunque, che garantisce piena compatibilità alle schede video del produttore americano dalla Serie 400 desktop in su e dalla Serie 600 in poi su notebook, comprese quindi le recenti schede video come la Radeon RX 6800M.

Tra l'altro, nelle scorse giornate abbiamo avuto modo di raccontare la nostra esperienza con la fascia mainstream della lineup 2021 di AMD nella nostra recensione della Radeon RX 6600, scheda grafica votata al gaming in FullHD con una buona gestione termica ed energetica. Il problema, come nel resto della gamma, rimane la reperibilità a prezzo di listino.