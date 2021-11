AMD, drop atipico di schede video di lunedì: ecco dove trovarle

Di recente abbiamo messo alla prova una delle configurazioni più economiche di casa AMD nella nostra analisi tecnica di Call of Duty Vanguard su RX 6600 XT. Schede dall'elevato potenziale e soprattutto economiche. Ma dove trovarle a prezzo di listino? Questa potrebbe essere l'occasione giusta.

Dopo qualche mese in cui AMD con grande regolarità ha messo a disposizione sul suo eshop ufficiale di giovedì pomeriggio, forse per celebrare la Black Week proprio in occasione del Cyber Monday sarà possibile tentare la sorte anche di lunedì pomeriggio.

Dopo una lunga serie di drop settimanali di Radeon, in questi minuti è già possibile mettersi in coda sul portale AMD e tentare di portarsi a casa una scheda video della gamma Radeon RX Serie 6000 in versione Reference, quindi con design e dissipazione ufficiali di AMD, a prezzo di listino.

Sul sito sono disponibili, come al solito, tutte le schede della Serie 2021, a partire dalla RX 6700 XT fino alla RX 6900 XT, inclusa la bellissima Radeon RX 6800 XT in versione esclusiva Midnight Black, senza alcun tipo di sovrapprezzo.

Il prezzo finale non include la spedizione, da conteggiare in seguito nella pagina del checkout, che è possibile ultimare direttamente attraverso la piattaforma di pagamento PayPal, dalla quale vengono automaticamente prelevati anche i dati per la spedizione.