AMD, ultimo drop prima di Natale: ecco dove trovare le RX 6000 a prezzo di listino

Sono ormai diversi mesi che AMD ha dato il via alla tradizione settimanale del cosiddetto drop di schede video a prezzo di listino sul sito ufficiale. Come accaduto con il drop settimanale AMD della scorsa settimana, scopriamo come fare.

Per procedere all'acquisto, che dovrebbe partire nel pomeriggio del 23 dicembre, occorre recarsi sul sito ufficiale AMD e mettersi in coda, nella speranza che all'arrivo del proprio turno sia ancora possibile effettuare l'acquisto.

Per completare la transazione sarà sufficiente inserire i propri dati una volta messo il prodotto nel carrello e successivamente procedere al pagamento direttamente online. Il costo sarà comprensivo di IVA ma le spese di spedizione saranno calcolate a parte.

Nonostante la situazione di carenza delle schede video, questa piccola tradizione di AMD ha consentito a non pochi utenti di riuscire a completare la propria postazione da gaming a prezzi a dir poco accessibili. A disposizione tutta la gamma di GPU RX 6000 uscite in versione Reference, vale a dire dalla Radeon RX 6700 XT in poi.

Ricordiamo, infine, che sia AMD che Intel hanno confermato la presenza al CES 2022. Tra gli annunci più attesi del team red, è possibile che venga svelata anche l'architettura Zen3+ con tecnologia 3D V-Cache, oltre all'altrettanto probabile reveal di RX 6400 e RX 6500.