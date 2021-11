AMD, terzo drop di novembre 2021: ecco dove comprare schede video oggi

Puntualmente come ogni settimana, a distanza dal drop di GPU AMD del giorno 11 novembre, arriva anche oggi il momento di prepararsi e mettersi in coda nella speranza di poter accedere sullo shop del produttore americano.

Anche questo giovedì 18 novembre 2021, infatti, per i più veloci sarà possibile accedere al sito ufficiale AMD per ottenere l'accesso privilegiato all'acquisto delle limitatissime quantità di schede video Reference della serie AMD Radeon RX 6000.

Si va dalla Radeon RX 6700XT alla top di gamma RX 6900XT, passando per la 6800 e la sorella maggiore RX 6800XT. Insomma, tutte le schede video consumer destinate al settore gaming con architettura RDNA2 e supporto hardware al Ray Tracing, giusto in tempo per l'ultimo aggiornamento al software Radeon per Forza Horizon 5.

Una volta atteso il proprio turno, se si è ancora in tempo per l'acquisto, sarà possibile inserire nel carrello la scheda video desiderata e tentare la fortuna procedendo al checkout direttamente sul sito al prezzo di listino ufficiale, probabilmente l'unica occasione di ottenerle alla giusta cifra.

Attualmente il tempo d'attesa sembra essere di almeno un'ora, segno che già tantissime persone sono già connesse al sito, ma vale sempre la pena provare, tenendo il browser aperto in secondo piano, ad accedere allo shop di AMD. Come riporta la pagina della coda, i quantitativi per utente singolo potrebbero essere limitati, iniziativa presa per consentire a quanti più utenti di ottenere la propria scheda video.