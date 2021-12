AMD: due CPU Renoir-X in arrivo nel 2022 per il gaming entry-level?

A fine ottobre, Intel ha presentato la linea di CPU Alder Lake, spingendo AMD a rispondere a quest'ultima con alternative più potenti o quantomeno a buon mercato. Secondo quanto riportato dall'insider Momomo_US su Twitter e da un post sul forum del portale ChipHell, AMD starebbe per lanciare due nuove CPU Ryzen con codename Renoir-X.

Le due CPU sarebbero una Ryzen 3 e una Ryzen 5, ed avrebbero entrambe codename Renoir-X. si tratta di due processori pensati per il gaming a prezzo budget, che dovrebbero essere dei semplici refresh della linea Ryzen 4000G senza scheda grafica integrata. Le due CPU dovrebbero dunque contendere la fascia medio-bassa del mercato alle CPU Alder Lake di Intel come il Core i5-12600K e l'i3-12100K, che dovrebbe uscire all'inizio del 2022.

Al momento non sappiamo quale sia la data di lancio per queste CPU, ma probabilmente esse potrebbero essere messe in vendita nel primo o nel secondo trimestre del 2022, specie in caso AMD voglia davvero cercare di sovrapporsi alle nuove proposte di Intel per i videogiocatori entry-level.

Non abbiamo ancora dettagli tecnici sulle due CPU, ma il codename Renoir-X indica che i processori potrebbero avere un'architettura Zen 2, eventualmente con alcune migliorie. Ciò significa che ci potremmo trovare di fronte a dei chip quad-core con delle frequenze di clock piuttosto elevate, volte ad assicurare il mantenimento dei standard elevati in vista della competizione con le nuove CPU i3 della serie Alder Lake.

Al momento, la linea Ryzen 4000G di AMD comprende i modelli Ryzen 3, Ryzen 5 e Ryzen 7 venduti sul mercato OEM: Ryzen 3 4300G è una CPU quad-core da 4 GHz con 6 MB di cache, mentre Ryzen 5 4600G è una CPU con sei core da 4.2 GHz e 11 MB di cache. Se davvero i nuovi dispositivi AMD dovessero essere basati sulla stessa architettura della serie Ryzen 4000G potremmo trovarci di fronte a delle CPU con caratteristiche molto simili a quelle appena riportate. Intanto, a inizio novembre AMD ha annunciato delle CPU dai nomi italiani.