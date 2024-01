AMD, due nuovi titoli aggiungono FSR 3: c'è anche The Talos Principle 2

Mentre Fluid Motion Frames sbarca ufficialmente in versione stabile sul mercato nella sua formula "via driver", la tecnologia avanzata e ottimizzata che prevede l'implementazione all'interno della pipeline dei singoli giochi fatica a decollare. Ma ci sono interessanti novità.

FSR3, infatti, ha da poco aggiunto alla sua lista di giochi supportati due nuovi titoli, allungandosi ulteriormente dopo il recente innesto di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Dying Light 2. Il primo è The Talos Principle 2, rompicapo di Devolver Digital che migliora la formula del suo predecessore con puzzle avvincenti e uno splendido comparto grafico. Per saperne di più, potete fare riferimento alla nostra recensione di The Talos Principle 2.

Il secondo titolo è Estencel, un action fantasy attualmente in sconto su Steam.

Entrambi i giochi supportano già il diretto competitor, il DLSS 3 di NVIDIA, dotato di tecnologia Frame Generation che, a differenza della proposta del team rosso, sfrutta l'intelligenza artificiale per massimizzare il risultato a livello visivo e di boost prestazionale.

Questi giochi consentiranno, quindi, di poter paragonare in maniera diretta le due tecnologie avversarie, soprattutto se avete a disposizione una scheda video in grado di supportarle entrambe. In questo caso, tuttavia, il cerchio si riduce alle sole RTX Serie 40 e alle nuove RTX 40 Super.