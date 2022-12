AMD, la dura vita dei Ryzen 7000: il 5600X batte ancora il 7600X per vendite

I nuovi Ryzen 7000, più che un punto d'arrivo rappresentano una ripartenza per AMD. Come per tutti gli inizi, anche questo non poteva che essere in salita, poiché il cambio totale di piattaforma, interfaccia e standard di memorie ha il suo prezzo sia per l'utente che per l'azienda.

Il passaggio a questa nuova formula è stato accolto tiepidamente da critica e appassionati, al punto da risultare ancora enormemente in svantaggio in termini di vendite rispetto alla precedente generazione desktop, ovvero i Ryzen 5000.

A mettere nero su bianco queste statistiche sono i ragazzi di Mindfactory, negozio online che tradizionalmente espone i suoi dati con trasparenza. Dai numeri dello store online, il paragone tra il Ryzen 5 7600X e il Ryzen 5 5600X è addirittura impietoso: meno di 2.000 unità vendute contro i quasi 71.000 pezzi per il 5600X.

Questi dati equivalgono a circa 21 Ryzen 5 7600X venduti al giorno, contro i 91 della precedente generazione, riflettendo una popolarità quattro volte maggiore per il fratello più datato, ma non la bontà del prodotto in sé: il piccolo della serie 7000 resta comunque il best-buy della nuova generazione, come vi abbiamo spiegato anche nella nostra recensione del Ryzen 5 7600X.

C'è da dire che questi numeri non sono del tutto paragonabili poiché, sebbene tengano conto del numero di giorni totali in cui i prodotti sono stati in commercio, non riflettono la stessa quantità nel medesimo periodo, vale a dire quello post-lancio per entrambi gli SKU e solitamente il più caldo (il che, virtualmente, potrebbe rendere il distacco ancora più ampio).

Nel frattempo, il prezzo dei Ryzen 7000 continua a calare vertiginosamente, rendendo questi processori sempre più interessanti per gli utenti e non è da escludere un capovolgimento di fronte se questo trend continuerà a mantenersi nel tempo.