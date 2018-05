AMD: ecco tutti i monitor basati sulla tecnologia Radeon FreeSync 2

AMD ha annunciato che un nuovo membro va ad aggiungersi alla famiglia FreeSync 2. Si tratta del BenQ EX3203R , un monitor curvo progettato appositamente per gli amanti del gaming che sarà presto disponibile a livello mondiale.

La scelta di puntare sulla tecnologia Radeon FreeSync è da ricercare nel fatto che negli ultimi tre anni questa è diventata la soluzione più adottata dai gamer, grazie alla capacità di offrire un gameplay fluido e la compatibilità con 365 display prodotti da oltre venti marchi, il doppio rispetto alla concorrenza.

La tecnologia FreeSync può anche essere trovata su display che vengono venduti a prezzi molto accessibili, anche al di sotto dei 150 Euro su Amazon, come vi mostriamo attraverso lo schema presente in calce.

Lo stesso schema vi mostra anche le varie caratteristiche tecniche di ogni monitor, inclusa la risoluzione, il prezzo e l'eventuale supporto HDR.

Vedere per credere: dal momento che risulta difficile trasmettere le emozioni della tecnologia HDR di FreeSync 2 a qualcuno che non ha mai avuto la possibilità di provarla, AMD ha creato il video presente in apertura di notizia per l’occasione. Il mercato del gaming è in continua espansione e la domanda per le tecnologie e le performance grafiche offrono a gamer competitivi un continuo margine di crescita