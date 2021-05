AMD, emergono finalmente i punteggi dei Ryzen 7 5700G e 5 5600G in versione retail

Un'attesa sempre più interminabile quello delle nuove APU AMD Ryzen 5000G dopo l'annuncio ufficiale, e oggi finalmente apprendiamo qualche informazione in più sulle prestazioni del top di gamma della nuova famiglia.

Il nuovo Ryzen 7 5700G, già avvistato in diverse occasioni, si mostra insieme al Ryzen 5 5600G negli ultimi benchmark apparsi in rete. Stavolta però si tratta dei modelli retail, dunque i dati che apprendiamo potrebbero effettivamente delineare lo scenario definitivo della nuova serie.

I nuovi processori AMD con grafica integrata arrivano dunque sul banco di prova con dei risultati molto interessanti sotto tutti i punti di vista ma, com'era lecito aspettarsi dall'architettura Zen 3, dove svettano sono proprio i processi in modalità multi-thread.

Nei test effettuati su CPU-Z entrambi i processori riescono a sfoderare risultati ottimi, che vedono il 5700G in un interessante testa a testa con l'i9-11900K proprio nelle attività multi-threaded. In single core ovviamente il campioncino di Intel non lascia scampo proprio a nessuno invece, come abbiamo avuto modo di appurare anche nella nostra recensione completa.

Rispettabilissimi anche i risultati del medio gamma Ryzen 5 5600G, che riesce a superare l'i7-10700K anche in modalità Single-Thread, nonostante le frequenze operative inferiori, con i suoi 596 punti.

Ottime notizie per chi era ancora in attesa del loro arrivo sul mercato. Per i test completi consigliamo di visitare le pagine dedicate su Geekbench, sia per il 5700G che per il 5600G.