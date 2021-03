AMD, emersi i primi benchmark in Ray Tracing della Radeon RX 6700 XT

Annunciata pochi giorni fa nel corso di un evento digitale dedicato, la nuova Radeon RX 6700 XT è decisamente la scheda video più discussa del momento, insieme alla vociferata NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti sulla quale però si sa ancora davvero pochissimo.

La RX 6700 XT promette solide performance in 1440p, grazie anche e non solo alle sue preannunciate capacità in raster e alle ottimizzazioni di AMD.

Oggi però possiamo finalmente dare un'occhiata a un aspetto fondamentale delle nuove GPU AMD, ovvero le prestazioni in Ray Tracing, aspetto sul quale la compagine rossa non è ancora riuscita a eguagliare NVIDIA, grazie anche e soprattutto alla tecnologia DLSS 2.0 che permette un netto miglioramento delle prestazioni con RTX attivo.

I principali competitor della 6700 XT saranno la RTX 3070 e la RTX 3060 Ti, perciò i benchmark offerti da WCCFTECH sono incentrati anche sul testa a testa con le tue schede di riferimento di NVIDIA.

Nei test a 1440p senza Ray Tracing, la nuova scheda di AMD si comporta egregiamente, superando anche la 3070 in molti dei titoli testati, collocandosi invece a cavallo fra le due proposte di NVIDIA soltanto in alcuni dei giochi.

Con Ray Tracing attivo alla risoluzione di 1080p, le prestazioni sono decisamente più altalenanti, primeggiando in titoli come Fortnite, Dirt 5 e World of Warcraft ma cedendo il fianco anche alla 3060 Ti in alcuni altri titoli, come Shadow of the Tomb Raider e Watch Dogs Legion.

Alcuni rumor parlano dell'arrivo dell'atteso FidelityFX Super Resolution già a marzo. A questo punto, la risposta di AMD al Super Sampling di NVIDIA potrebbe davvero mischiare le carte in tavola, soprattutto viste le prestazioni già di per sé estremamente solide della nuova 6700 XT.