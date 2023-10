AMD entra nel mondo dell'IA: acquisisce la startup tech Nod.AI

Ormai l'IA è il settore di punta per NVIDIA: il chipmaker di Santa Clara, infatti, sta facendo affari d'oro grazie alle sue GPU per l'intelligenza artificiale. Con diversi mesi - se non addirittura anni - di ritardo, ora è AMD a muovere i primi passi nel mondo dell'IA, acquisendo un'importante startup della Silicon Valley.

Stando a quanto riporta un comunicato della stessa AMD, infatti, il Team Rosso ha acquisito la startup Nod.AI nelle scorse ore. L'azienda con sede in California si occupa di sviluppare soluzioni basate sull'IA per ottimizzare i software automatizzati per startup, aziende tech e altre compagnie che possono trarre beneficio dall'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

Insomma, sembra proprio che Nod.AI non garantirà ad AMD quel salto tecnologico necessario a rimetterla in pari con NVIDIA lato hardware, ma si occuperà perlopiù del software legato all'IA del colosso di Sunnyvale. Le tecnologie di Nod.AI, comunque, dovrebbero garantire benefici prestazionali ai server e ai datacenter di AMD, migliorando anche le performance degli acceleratori Instinct e delle CPU Ryzen negli applicativi AI-based.

AMD ha commentato l'acquisizione spiegando che "grazie all'accordo con Nod.AI, la nostra azienda potrà capitalizzare sull'enorme domanda di tecnologie per l'IA generativa. I tool di Nod.AI garantiranno ai clienti di AMD degli strumenti di sviluppo, delle librerie e dei modelli di machine learning esclusivi". L'acquisizione di Nod.AI va nella direzione di un maggiore impegno del Team Rosso nel settore dell'IA, come già previsto negli scorsi mesi dalla CEO Lisa Su.

Non è dunque un caso che, dopo l'annuncio dell'acquisizione, le azioni di AMD abbiano iniziato a salire, concludendo la giornata di mercoledì 11 ottobre con un +1,7% rispetto alle 24 ore precedenti. In ogni caso, è possibile che l'accordo con Nod.AI si rifletta positivamente anche sui risultati finanziari del terzo trimestre del 2023 dell'azienda.