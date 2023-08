AMD EPYC, continua la tradizione delle CPU 'italiane': i processori Siena sono in arrivo!

Le convenzioni per i nomi delle CPU AMD sono parecchio strane, sia per quanto riguarda le componenti desktop che quelle per server. Qualcuno, per esempio, ricorderà che negli ultimi mesi il Team Rosso ha lanciato le CPU per server "italiane" della linea EPYC, tra cui Milan, Bergamo e Genoa. Un'altra serie di processori, ora, sta per aggiungersi alla lista.

Nelle scorse ore, infatti, il leaker Momomo_US ha condiviso su X quelle che dovrebbero essere le specifiche delle CPU AMD EPYC 8004, anche note come "Siena". I processori per server saranno basati sull'architettura Zen4 e dovrebbero arrivare sul mercato all'inizio del 2024 o, nel migliore dei casi, verso la fine del 2023. Si tratta di componenti pensate per il power saving, che dunque non avranno delle performance spaccamascella.

Nello specifico, le CPU AMD EPYC "Siena" saranno ben sei, con le seguenti configurazioni hardware:

AMD EPYC Siena 8024P: 8 Core, 16 Thread a 2,40 GHz. Cache da 32 MB e TDP da 90 W.

AMD EPYC Siena 8124P: 16 Core, 32 Thread a 2,45 GHz. Cache da 64 MB e TDP da 125 W.

AMD EPYC Siena 8224P: 24 Core, 48 Thread a 2,55 GHz. Cache da 64 MB e TDP d 160 W.

AMD EPYC Siena 8324P: 32 Core, 64 Thread a 2,35 GHz. Cache da 64 MB e TDP da 185 W.

AMD EPYC Siena 8434P: 48 Core, 96 Thread a 2,50 GHz. Cache da 128 MB e TDP da 200 W.

AMD EPYC Siena 8534P: 64 Core, 128 Thread a 2,00 GHz. Cache da 128 MB e TDP da 200 W.

Solitamente, il leaker Momomo_US è considerato uno dei più affidabili del settore, dal momento che sembra avere dei contatti diretti con i partner di Intel, NVIDIA e AMD nel mercato delle CPU. Sfortunatamente, però, a questo giro non sappiamo quale sia la fonte principale del leak, perciò vi invitiamo a prenderlo con le pinze.

Inoltre, sembra che i processori EPYC Siena useranno la piattaforma SP6 di AMD, nettamente meno complessa della piattaforma SP5 utilizzata dalle CPU EPYC 9000 del Team Rosso, che sono però state pensate per applicativi ad alte prestazioni.