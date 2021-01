AMD EPYC Milan, apparsi online due nuovi modelli: una CPU avrà 48 core e 96 thread?

Le CPU AMD EPYC Milan per server e workstation continuano a trapelare in rete con nuovi benchmark sempre più interessanti. Dopo la comparsa del modello EPYC 7543 di terza generazione, infatti, ora si parla delle varianti EPYC 7643 ed EPYC 7513, facendo pensare che la gamma di processori sarà particolarmente ampia.

A scoprirli nel database Geekbench è stato, come nel caso del primo modello da noi citato, il tipster TUM_APISAK che, via Twitter, ha condiviso con il resto degli utenti alcuni dettagli interessanti. Il chip 7643 dotato di architettura Zen 3, infatti, risulta avere 48 core e 96 thread e sarebbe in grado di arrivare fino a una velocità di clock boost pari a 3,45 GHz All-Core o 3,60 GHz Single-Core partendo da un clock base nominale di 2,30 GHz. Altri dettagli tecnici parlano di un TDP di 225 W, 256 MB di cache L3 e 24 MB di cache L2.

I test effettuati sul server single-socket Wiwynn SV302A-U con 384 GB di memoria DDR4 hanno permesso alla CPU di ottenere 5850 punti nei test single-core e 121080 punti nei test multi-core; se confrontato con il server Intel Xeon Platinum 8276 a doppio chip con 56 core e 112 thread, quest’ultimo ha ottenuto 4913 punti in single-core e 112457 punti nel test multi-core. Insomma, sembrerebbe essere un salto di qualità decisamente notevole rispetto alla diretta concorrenza. Se paragonato invece al modello EPYC 7543, EPYC 7643 registra un punteggio single-core inferiore a causa del clock leggermente più basso, ma prestazioni multi-thread il 9% più veloci.

Giungendo poi al modello EPYC 7513, è stato scoperto un benchmark effettuato con ben due CPU di questo tipo su rack HPE ProLiant XL225n Gen 10+ con 512 GB di memoria DDR4, le quali contano ciascuna 32 core e 64 thread, clock di base da 2,60 GHz e boost valutato a 3,65 GHz, per 64 MB di cache L3 e 16 MB di cache L2.

I test registrati, però, non sono particolarmente convincenti a causa del fatto che le CPU funzionavano solamente a 1,8 GHz in boost all’interno di questa configurazione. Questo dettaglio ci permette di dire ancora una volta quanto sia importante attendere altri test dopo il lancio ufficiale, prima di giudicare il prodotto.

Rimanendo in tema AMD, online si parla già della GPU AMD Navi 31 per la prossima generazione di schede grafiche: secondo le ultime indiscrezioni, si tratterà di una serie di chip grafici con design MCM, ovvero basate sulla combinazione di più chiplet in una unica unità centrale per aumentare le prestazioni.