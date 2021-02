AMD EPYC Milan, online specifiche e prezzi sul sito Dell

La nuova lineup di processori AMD per server e workstation non arriverà sul mercato prima della fine del primo trimestre 2021, ma le informazioni sulla nuova serie di CPU professionali con architettura Zen 3 continuano a inseguirsi senza sosta.

Il sito web di Dell Canada ha infatti pubblicato per errore prezzi e specifiche di ben tre modelli della nuova serie AMD EPYC Milan. Si tratta dell'EPYC 7763, EPYC 7713 ed EPYC 7543.

Partiamo con il prodotto di punta. L'AMD EPYC 7763 avrà 64 core e 128 thread. Clock di base fissato a 2.45 GHz, fino a 3.50 GHz in modalità boost e un TDB di 280W. La memoria di cache L3 sarà da 256 MB mentre la L2 si ferma a 32 MB. Anche sul prezzo notiamo un miglioramento. Il nuovo top di gamma della serie workstation richiederà l'aggiunta di 8069.69 CAD sul prezzo della configurazione base, meno di 5300 Euro al cambio e decisamente meno del prezzo di listino dell'EPYC 7742 della scorsa generazione, per il quale la cifra da aggiungere era di 9705.10 CAD, ovvero circa 6300 Euro. Di fondamentale importanza comprendere che si tratta dei listini di Dell e non di AMD.

Anche l'EPYC 7713 avrà 64 core e 128 thread, con un clock di base di 2.0 GHz e 3.7 GHz in boost. Importante riduzione per il TDP che arriva a 225W, mentre la cache rimane invariata. 7093.69 CAD il prezzo del nuovo 7713 proposto da Dell, meno di 4700 Euro, da aggiungere alla configurazione di base.

Infine l'AMD EPYC 7543, CPU da 32 core e 64 thread con un clock di base di 2.80 GHz che può raggiungere i 3.70 GHz in modalità boost, del quale sono trapelati anche i primi benchmark. Il passaggio da 4 chiplet a 8 ha consentito di portare 256 MB di cache L3 e 32 MB di cache L2 anche su questo processore, che mostra un TDP di 225W e che richiede l'aggiunta di appena 2579.69 CAD, meno di 1700 Euro, per averlo. Interessante notare che il pari fascia della serie Rome, nella variante 32/64 ma con 128 MB di cache, richiedeva l'aggiunta di 3214.70 CAD, circa 2000 Euro, per poterlo inserire nella configurazione.

Annunciate al CES 2021 nel corso della presentazione dei nuovi processori AMD Ryzen 5000 mobile, le nuove CPU AMD EPYC Milan presentano quindi un calo generalizzato dei prezzi, a fronte di una scheda tecnica di tutto rispetto.