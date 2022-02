AMD EPYC 'Milan-X' portate al limite: nuova serie con 3D V-Cache arriva a 4.8 GHz

In attesa del debutto della CPU AMD Ryzen 7 5800X3D con V-Cache 3D sul mercato internazionale, in rete appaiono già i primi benchmark e overclock del processore AMD EPYC 7773X "Milan-X" ancora non rilasciato: i numeri mostrati nei test fanno già impressione.

A ottenere i primi engineering sample firmati AMD, inviati dalla stessa azienda a partner che poi provvedono a fornirli ai tipster del settore e giornalisti, è stato un blogger cinese chiamato Kenaide che, sulla piattaforma social Bilibili, ha pubblicato un video dove mostra chiaramente il chip e i risultati delle prime prove sul campo.

Quella in mano sua è la CPU EPYC 7773X a 64 core con clock base di 2,10 GHz e una frequenza boost di 3,40 GHz, ma con la caratteristica principale della dotazione di 512 MB di 3D V-Cache per un totale di 804 MB di cache se sommati ai 32 MB L2 e 256 MB L3. L’obiettivo è chiaro: offrire prestazioni massime in applicazioni che richiedono molta memoria.

Oltre agli ottimi benchmark su Cinebench, però, Kenaide ha voluto anche esagerare tentando l’overclock dei processori in suo possesso, nonostante le piattaforme server siano chiaramente poco consigliate per tale attività. Utilizzando una scheda madre personalizzata e l’utility AMD EPYC Overclocking, egli è riuscito a portarla a 4,80 GHz, un risultato importante ma che per ora rimane un caso unico. Pertanto, per quanto sia chiaro il potenziale di overclocking del campione EPYC in questione, dovremo attendere test più approfonditi per capire bene cosa sarà in grado di fare, e ciò richiederà prima il release ufficiale delle CPU.

A fare impressione è anche la nuova scheda video Radeon RX 6950XT con frequenze da record.