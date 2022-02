AMD, FidelityFX Super Resolution su Cyberpunk 2077 e su Steam Deck

Dopo l'arrivo dell'agognata patch next-gen dell'ultima fatica di CD Projekt Red, abbiamo messo sotto la lente le principali analogie e differenze tra PS5 e Series X|S su Cyberpunk 2077 con la patch 1.5.

Abbiamo, inoltre, dato una prima occhiata ai nuovi requisiti minimi di Cyberpunk 2077 nella versione PC, aggiornati e ora più stringenti, con una soglia d'ingresso ora rappresentata dalla NVIDIA GeForce GTX 970.

In aggiunta alle numerose novità già emerse, qualcuno potrebbe essersi perso una vera e propria chicca. Infatti, nel changelog della nuova build del gioco appare il supporto alla tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), che andrà a soppiantare completamente il più datato Contrast Adaptive Sharpening (CAS).

La nuova impostazione per ottenere un boost del framerate sulla base dell'apprezzato upsampling spaziale di AMD è disponibile nelle impostazioni del gioco, sotto la sezione Grafica, alla voce Resolution Scaling.

In aggiunta a quest'ottima notizia per chi si immergerà di nuovo o per la prima volta tra i neon di Night City, AMD e Super Resolution sono stati soggetto anche di altri importanti aggiornamenti, questa volta sotto una luce totalmente diversa.

La nuova console handheld di Valve, Steam Deck, a quanto pare potrebbe ottenere la tecnologia FSR a livello di sistema e dunque potrebbe essere utilizzata anche sui titoli che non la implementano nella loro pipeline di rendering. Una notizia particolarmente interessante, che renderà, se possibile, ancora più appetibile il gioiello del colosso di Gabe Newell.