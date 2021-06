AMD FidelityFX Super Resolution: implementarlo in un gioco richiede appena un giorno

L'abbiamo atteso con impazienza e alla fine è arrivato. FidelityFX Super Resolution è qui e l'abbiamo provato per voi. Il nuovo algoritmo di AMD permette di guadagnare fino al 30% di frame al secondo con il preset Ultra Quality, con risultati vicini alla risoluzione nativa.

Ma quanto costa, in termini di tempo e di risorse, inserirlo all'interno di un videogioco. Ovviamente, in seguito al lancio, non potevano mancare i primi commenti a caldo degli sviluppatori.

Intervistato sul canale YouTube ufficiale di AMD, Takeshi Aramaki di Luminous, attualmente al lavoro su Forspoken per PC e PS5, ha lodato la filosofia che si cela dietro alla tecnica di upsampling prodotta da AMD e in particolare la facilità di implementazione.

In un passaggio dell'intervista, Aramaki ha dichiarato che "per lo sviluppo di Forspoken, abbiamo percepito sensibilmente i benefici in termini di latenza raggiunti con FSR e le migliori prestazioni che comporta. L'implementazione di FSR ha richiesto solo un giorno. Il processo è stato molto semplice e si è adattato molto bene alla nostra pipeline".

Anche Pawel Lekki di Exor, attualmente al lavoro su The Riftbreaker in uscita al day one su Game Pass, ha rilasciato dichiarazioni in linea con il collega di Luminous. In particolare, Lekki ha affermato che "FidelityFX Super Resolution è fantastico perché è semplicissimo da implementare. L'implementazione iniziale ha richiesto due giorni e non appena l'abbiamo implementata abbiamo iniziato a modificare il gioco, il motore, per renderlo il migliore possibile. Quel tempo di messa a punto aggiuntivo è stato di circa una settimana in più, quindi in totale penso che il tempo di implementazione sia stato poco più di una settimana".

Infine, parola a Chris Kingsley, fondatore e CTO di Rebellion, che ha implementato FSR in Evil Genius 2. Anche Kingsley si è unito al coro affermando che "L'implementazione dell'FSR nei nostri giochi è stata molto semplice, è stato praticamente un drop-in e sono stati necessari solo pochi giorni. È stato straordinariamente facile, penso che sarebbe giusto dirlo".