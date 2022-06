AMD FidelityFX Super Resolution da oggi è disponibile e in arrivo su oltre 110 giochi!

Per festeggiare l’anniversario della tecnologia FidelityFX Super Resolution, AMD ha pensato non solo di pubblicare il codice sorgente di FSR 2.0 ma anche espandere la lista di giochi supportati superando quota 110 titoli proprio a un anno dal debutto sul mercato della prima iterazione della tecnologia.

Un anno fa, oggi, 22 giugno 2021, è stata una pietra miliare molto importante per le tecnologie AMD FidelityFX, il toolkit open source per la qualità delle immagini per gli sviluppatori di giochi. Il debutto avvenuto con 7 giochi ha permesso alla tecnologia di upscaling di offrire miglioramenti delle prestazioni su un'ampia gamma di hardware per migliorare l’esperienza d’uso a tutti i giocatori appassionati.

Ora, dopo il recente rilascio dei primi giochi con AMD FidelityFX Super Resolution 2.0, la tecnologia di upscaling temporale di nuova generazione, AMD ha raggiunto un altro traguardo significativo: AMD FidelityFX Super Resolution (FSR 1.0 e FSR 2.0) è ora disponibile e in arrivo in oltre 110 giochi! Il tasso di adozione è stato semplicemente sorprendente: dal lancio nel 2021 con solo 7 giochi che supportano FSR 1.0, un anno dopo troviamo 110+ giochi disponibili e imminenti che supportano sia FSR 1.0 che FSR 2.0.

Per FSR 2.0, AMD ha appena aggiunto altri cinque giochi all'elenco in arrivo: Abyss World, Hitman 3, Rescue Party: Live!, Super People e The Callisto Protocol. A ciò si aggiungono poi The Bridge Curse, Thymesia e Tiny Tina's Wonderlands (aggiornamento disponibile il 23 giugno), portando il numero totale di giochi FSR 2.0 disponibili e imminenti a 22. Unendosi al nostro ampio elenco di giochi FSR 1.0 disponibili ci sono le versioni migliorate di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7: Biohazard, insieme a iRacing, uno dei principali giochi di corse sim online. Tra i nuovi giochi FSR 1.0 in arrivo abbiamo Call of the Wild: The Angler, Lies Of P, PC Building Simulator 2 e Project HP.