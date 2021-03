AMD FidelityFX Super Resolution: la risposta di AMD al DLSS arriverà nel 2021

Con appena un breve cenno durante la presentazione online della AMD Radeon RX 6700 XT, la tecnologia FidelityFX Super Resolution ha strizzato l'occhio ai più attenti ma finora abbiamo avuto modo solo di ipotizzare quando e come la risposta di AMD al DLSS di NVIDIA sarebbe arrivata.

Le prime risposte in tal senso arrivano direttamente da Scott Herkelmann di AMD che, nel corso di uno speciale di PCWorld, ha chiarito alcuni aspetti della nuova tecnologia di supersampling in cantiere nei laboratori di AMD e la sua roadmap.

Avevamo accennato, per esempio, alla possibilità che AMD FidelityFX Super Resolution potesse sbarcare anche su console next-gen e sembra che questa ipotesi non sia del tutto infondata.

Herkelmann ha innanzitutto fatto il punto della situazione, chiarendo che la tecnologia Super Resolution è in pieno sviluppo ma procede a gonfie vele. A tal proposito il responsabile di AMD ha affermato che "sta procedendo bene, abbiamo ancora molto lavoro da fare e non solo internamente, ma anche con i nostri partner sviluppatori di giochi. Vogliamo lanciarlo quest'anno. Crediamo di poterlo fare quest'anno, ma allo stesso tempo abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi. Dobbiamo assicurarci che la qualità dell'immagine sia presente. Dobbiamo assicurarci che possa scalare da risoluzioni diverse. Allo stesso tempo i nostri game developer sono soddisfatti di ciò che stiamo producendo". FSR, questo l'acronimo ufficiale di FidelityFX Super Resolution, arriverà dunque nel corso di quest'anno.

La tecnologia di AMD non sarà basata necessariamente sul Deep Learning come il DLSS. Ciò non sorprende del tutto, dal momento che le GPU RDNA non hanno Tensor Core in grado di accelerare l'apprendimento, ma questo non deve necessariamente scoraggiarci. Herkelmann a tal proposito ha chiarito infatti che "non è necessario l'apprendimento automatico per farlo, puoi farlo in molti modi diversi e stiamo valutando diverse alternative. Ciò che conta per noi è ciò che vogliono gli sviluppatori di videogiochi". Infine ciò che in molti aspettavano di sentire da fonti ufficiali, ovvero che la scelta finale ha come obiettivo quello di "implementarla in modo tale da poterla distribuire immediatamente in tutta l'industria e, si spera, su più piattaforme". Un chiaro accenno al mondo console dunque, benché la priorità iniziale resti in gaming su PC.