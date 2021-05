AMD FidelityFX Super Resolution, la risposta al DLSS Nvidia arriverà a giugno?

La tecnologia FidelityFX Super Resolution firmata AMD, pensata come risposta al DLSS della rivale NVIDIA, a quanto pare sarebbe veramente vicina al lancio. Dopo le prime indiscrezioni che ne davano l’approdo sul mercato addirittura a marzo 2021, ora la distribuzione ufficiale sarebbe attesa per giugno 2021.

A parlarne nel dettaglio è stato lo YouTuber Coreteks con un video ad hoc, dove egli spiega che AMD FSR è già stato distribuito tra gli sviluppatori di videogiochi – vedi, per esempio, il riferimento alla tecnologia Super Resolution nel titolo Metro Exodus Enhanced Edition – e che il suo supporto sui maggiori titoli del mercato videoludico sembra imminente.

Sempre secondo Coreteks, che comunque non è stato in grado di fornire maggiori dettagli sul funzionamento della tecnologia e sull’aumento delle prestazioni dovuto al suo utilizzo, AMD FSR dovrebbe giungere a giugno 2021 così da permettere a sempre più dev di adottarla e implementarla nei loro titoli. Dettaglio particolarmente interessante riguarda il supporto non solo per le GPU AMD ma anche, a sorpresa, per le GPU NVIDIA; una scelta che apparirebbe estremamente insolita dato che permetterebbe alle schede grafiche rivali di beneficiare di un ulteriore aumento delle prestazioni.

Lo scorso marzo, comunque, Scott Herkelman di AMD ha confermato che AMD lancerà la tecnologia FidelityFX Super Resolution nel corso dell'anno, senza però dettagli su una data di lancio più precisa. Essendo che lo stesso Herkelman ha dato un feedback positivo riguardo il proseguimento dei lavori, effettivamente il mese di giugno potrebbe essere una possibilità valida per il lancio.

Come se non bastasse, AMD ha annunciato un keynote per il 1° giugno per parlare di “grandi novità per soluzioni grafiche e CPU ad alte prestazioni per giocatori e appassionati di PC”. Insomma, c’è molta carne sul fuoco ma, per ora, consigliamo comunque di prendere queste notizie cum grano salis.