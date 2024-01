AMD Fluid Motion Frames: stavolta ci siamo, niente più driver preliminari

A poco più di tre mesi dall'annuncio ufficiale di FSR3 e della tecnologia chiave Fluid Motion Frames, il team rosso è pronto al suo debutto in versione stabile: niente più driver preview per il generatore di fotogrammi di AMD.

Svelato alla Gamescom 2023 insieme al resto del pacchetto, Fluid Motion Frames può essere utilizzato sia nel contesto della frame generation di FSR3, quindi in giochi in cui è stato implementato e ottimizzato singolarmente, oppure in maniera esclusiva, via driver, proprio come per la Radeon Super Resolution, per andare ad accelerare artificialmente le prestazioni dei giochi a prescindere dal lavoro svolto dagli sviluppatori.

Dopo una lunga attesa, intervallata da driver preview che hanno permesso di apprezzarne le potenzialità in maniera del tutto preliminare, AMD ha annunciato che AFMF sarà rilasciato pubblicamente il 24 gennaio, data in cui farà il suo "debutto in società" anche la nuova Radeon RX 7600 XT, annunciata al CES 2024 da AMD.

Si tratterà di un momento storico per il gaming su PC, poiché con tale tecnologia al servizio dei giocatori si potrà beneficiare della generazione di frame praticamente su tutti i giochi DirectX11 e DirectX12, a patto di avere una scheda video del team rosso, al contrario di FSR3 che, invece, può essere utilizzato anche sulle più recenti opzioni di NVIDIA.