AMD fa follie: FSR3 con Frame Aggiuntivi su tutti i giochi e anche su Xbox!

L'annuncio più clamoroso di AMD alla Gamescom 2023 è arrivato accanto alla presentazione delle Radeon RX 7800 XT e 7700 XT, quando il Chief Architect Frank Azor è salito sul palco per parlare di Adrenalyn Software e di FidelityFX Super Resolution.

Intervallato da una serie di stoccate a NVIDIA, infatti, c'è stato l'annuncio di FSR 3 con Fluid Motion Frames, vale a dire il diretto competitor di NVIDIA DLSS 3 con Frame Generator.

La carne al fuoco è tantissima e si parte, come sempre, dal discorso di fondo, ovvero una tecnologia in grado di generare fotogrammi aggiuntivi al di fuori della pipeline di rendering, che quindi non tengono conto delle prestazioni pure della GPU aumentando il framerate in maniera artificiale. È ancora prestissimo per valutarlo in termini qualitativi, ma Azor ha parlato della sua capacità di raddoppiare o addirittura triplicare gli FPS nei titoli che lo supportano. Ovviamente, anche qui ci sarà un problema di aumento della latenza e per questo entrerà in gioco la tecnologia Anti-Lag, equivalente di NVIDIA Reflex del blasone rosso.

FSR 3 dovrebbe arrivare in prima battuta su Forspoken e Immortals of Aveum in autunno, ma la libreria di titoli compatibili potrebbe essere inaspettatamente grande. Oltre a dirci che ci sono già numerosi sviluppatori al lavoro sulla sua integrazione nel motore di gioco, infatti, il dirigente di AMD ha anche annunciato che gli ingegneri del team sono al lavoro per integrarlo direttamente in AMD HYPER-RX, il tool di ottimizzazione "one-click" in cui sono comprese tecnologie come Anti-Lag, Radeon Boost e Radeon Super Resolution. Si tratterà molto probabilmente di una versione qualitativamente meno gratificante, ma che potrà essere utilizzata per applicare la tecnologia di generazione di fotogrammi su tutti i titoli DirectX 11 e DirectX 12, proprio come accade con Radeon Super Resolution, compatibile tecnicamente con tutti i giochi ma qualitativamente inferiore rispetto a FSR.

La chicca che tantissimi appassionati stavano aspettando, però, è un'altra: FSR3 non arriverà solo sulla Serie Radeon 7000 ma anche sulle vecchie GPU e sulle schede della concorrenza.

Le Radeon supportate saranno dalla RX 5700 in su (ma AMD consiglia almeno la Serie 6000), mentre lato NVIDIA si parla di almeno una RTX Serie 20 ma meglio dalle RTX Serie 30 in su.



Ma non è finita qui, perché il supporto sarà esteso anche alle console ed è stato menzionato esplicitamente il brand Xbox. Trattandosi di un'architettura molto simile, è possibile che possa beneficiarne anche PS5, così come gli handheld portatili tra cui Steam Deck e ROG Ally, che vedrebbero stravolta l'esperienza d'uso di queste piccole macchine da gioco.



Oltre ai due titoli menzionati in precedenza, FSR 3 arriverà ufficialmente anche su Avatar Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, Frostpunk 2, Black Myth Wukong e Crimson Desert.