AMD, foto del Ryzen 7 5800X3D ma spunta l'indiscrezione: niente overclock?

In una giornata particolarmente ricca di notizie sul fronte AMD, dopo aver scoperto quelli che potrebbero essere i prezzi del Ryzen 7 5800X3D, sono arrivate anche le foto del primo processore con tecnologia 3D V-Cache.

Quella che vedete in calce, in effetti, è una foto che lascia ben poco spazio all'immaginazione, così come la sua descrizione. Infatti, l'utente che ha postato l'immagine su Bilibili, afferma che a questo punto il Ryzen 7 5800X3D non supporterebbe l'overclock. Questa sarebbe una novità tutt'altro che scontata sul fronte AMD, ma è altrettanto possibile che si tratti di un limite tecnico dettato dalla piattaforma utilizzata, con firmare molto probabilmente non aggiornato per il supporto a tale CPU.

Ricordiamo che AMD ha puntato molto su questa tecnologia, che consente lo stacking della cache in modo da aumentarne la capacità sullo stesso die. Per il team red questo rappresenta la giusta direzione da intraprendere per mantenere la tipica struttura monolitica dei suoi processori, diametralmente opposta al concetto recentemente introdotto da Intel nel mercato consumer, sia desktop che laptop, con i processori Alder Lake ad architettura ibrida, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione dell'Intel Core i9-12900K.

Il 5800X3D dovrebbe avere 96 MP di V-Cache 3D, con struttura a 8 Core, 16 Thread e frequenze fino a 4,5 GHz, a fronte di un TDP che dovrebbe fermarsi, invece, a 105W, proprio come il Ryzen 7 5800X.