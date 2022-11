AMD senza freni: ecco FSR 3 che raddoppia gli FPS di Super Resolution 2!

Nel corso dell'annuncio della Radeon 7900 XTX, un esplosivo Scott Herkelman non solo ha mostrato la livrea delle nuove schede reference, ma ha anche aggiunto qualche scottante dettaglio sulle tecnologie a corredo.

Fra tutte le novità, ha fatto gran rumore l'annuncio di FidelityFX Super Resolution 3, tecnologia che promette fino al doppio del boost offerto da FSR2, pur mantenendo una solida qualità visiva nell'output.

FSR3 combina il meglio di FidelityFX con la nuova Fluid Motion Game Technology, che interviene principalmente nel migliorare le prestazioni quando si utilizzano impostazioni particolarmente impegnative per l'hardware.

La potenza delle Radeon 7000 riesce a garantire 60 FPS con FSR2 nella demo di Unreal Engine 5, che diventano ben 112 con FSR3.

In aggiunta, AMD ha annunciato la tecnologia HYPER-RX che arriverà a corredo con i driver Adrenalin nel 2023, la quale dovrebbe permettere ottimizzazioni con un clic e miglioramenti sostanziali sulle latenze nel gaming. Tra i giochi supportati, anche Dying Light 2, dove si riesce a ridurre la latenza fino a circa il 70%.

Queste, più di altro, rappresentano delle novità su cui gli appassionati non vedranno l'ora di mettere le mani, non solo per ottenere prestazioni migliorate ma anche per garantire una maggiore responsività e in generale un'esperienza più piacevole in gioco.