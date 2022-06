AMD FSR 2.0 fa miracoli: raggiunti i 30 FPS su God of War con la iGPU Radeon 660M

Dopo che le prime prove dell'FSR 2.0 di AMD hanno convinto gli esperti, oggi arriva un altro interessantissimo risultato per lo scaler temporale dell'azienda di Sunnyvale, che sembra essere riuscito a migliorare le prestazioni di una GPU integrata al punto da raggiungere i 30 FPS a 1080p su God of War per PC.

La prova è stata condivisa da TechEpiphany su YouTube, mentre la iGPU testata è una Radeon 660M. La Radeon 660M è, come dice il nome, una scheda grafica integrata con un ridottissimo TDP complessivo da 15 W e architettura RDNA2. A quanto pare, però, lo scaler temporale di AMD sarebbe riuscito a garantire anche a questa GPU delle performance più che dignitose su un gioco "pesante" come il recente porting di God Of War su PC.

Sembra infatti che la iGPU sia riuscita a mantenersi sui 30 FPS in 1080p e con dettagli medi sull'action mitologico targato Sony, considerato tra i videogiochi con il più alto impatto sulla scheda grafica tra quelli attualmente in commercio. Il merito del risultato, dunque, starebbe in larga parte nell'FSR 2.0 in modalità balanced, che avrebbe garantito persino picchi da 35 FPS alla iGPU.

Sfortunatamente, pare che il passaggio alla modalità performance non abbia migliorato il framerate, che rimane comunque fermo a 30 FPS. Negli interni, tuttavia, il cambio di modalità si fa molto sentire, con un valore medio di FPS pari a 35-38 frame al secondo sulla piccola scheda grafica integrata di AMD.

Al momento, la Radeon 660M è molto al di sotto dei requisiti minimi di God of War, che richiede almeno una Radeon RX 5700 per essere giocato in 1080p con settaggi bassi. Pare dunque che a fare la differenzia sia essenzialmente stata la tecnologia FSR 2.0 di AMD, il cui supporto è stato aggiunto al gioco Sony con un aggiornamento dello scorso 31 maggio.