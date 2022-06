AMD FSR 2.0 diventa open source: il codice sorgente è disponibile per tutti!

Oggi segna un anno da quando i giocatori hanno potuto provare personalmente la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution nella sua prima iterazione. Con l'introduzione di FSR 2, il passaggio successivo è la condivisione del codice sorgente di FSR 2.0, disponibile ufficialmente da oggi tramite GPUOpen sotto licenza MIT.

La soluzione di upscaling temporale del colosso di Lisa Su ha visto un tasso di adozione molto impressionante, tanto che FSR è la tecnologia di gioco AMD più rapidamente adottata da fino ad oggi. L’occasione di questo anniversario, dunque, è stata per il team rosso l’occasione più appropriata per condividere il codice sorgente di FSR 2, aprendo l'opportunità a tutti gli sviluppatori di integrare tale tecnologie se desiderato.

Insieme all'API FSR 2 e al codice sorgente C++ e HLSL completo, è possibile trovare l’esempio basato su Cauldron e la documentazione API completa. La versione disponibile su GitHub è la 2.0.1 e supporta sia DirectX 12 che Vulkan, con plug-in per Unreal Engine 4.26/4.27 e Unreal Engine 5 in arrivo a breve. Sarà disponibile anche tramite l'Xbox Game Development Kit.

Per maggiori informazioni sugli importanti traguardi raggiunti da FSR nell'ultimo anno e su come FSR si posiziona rispetto ai competitor, è possibile visitare il blog ufficiale.

Rimanendo in casa AMD, le CPU Ryzen ThreadRipper Pro 5000 arriveranno a luglio.