AMD FSR 2.2, ondata di nuovi giochi per lo scaler temporale del team red

Mentre Scorn riceve FSR 2.1, un numero sempre più ampio di giochi si aggiunge alle schiere di titoli che supportano lo scaler AMD di nuova generazione nella sua iterazione più recente, vale a dire la versione 2.2 di FidelityFX Super Resolution.

I titoli in questione saranno Need for Speed Unbound e F1 22, portando il totale di giochi che supporta almeno FSR 2 a ben 97. Una crescita inesorabile per una tecnologia particolarmente apprezzata in virtù del sensibile miglioramento nell'accuratezza dell'elaborazione dei fotogrammi rispetto a FSR di prima generazione, seppur con un costo (minimo) in termini di boost nel framerate.

I titoli che, invece, supportano più in generale gli scaler AMD della serie FidelityFX Super Resolution sono ora 226. Inoltre, anche UL Solutions ha annunciato che anche il prossimo aggiornamento della suite di benchmark 3DMark aggiungerà il supporto a FSR 2.2 per una nuova e interessante prova dal nome FSR Feature Test, il cui scopo sarà quello di paragonare immagini, framerate e quindi delta delle performance tra i vari preset qualitativi.

L'implementazione su Need For Speed Unbound dovrebbe essere immediata mentre per l'aggiornamento su F1 22 bisognerà attendere gennaio 2023, anche se l'elefante nella stanza si chiama FSR 3, tecnologia di prossima generazione che si vocifera possa avere tra le sue armi anche un meccanismo simile al Frame Generation del DLSS3. La sua presentazione è avvenuta durante l'annuncio delle Radeon RX 7900, ma la data di lancio rimane un'incognita.