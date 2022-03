AMD verso il futuro: ecco come sarà FSR 2.0, il potente scaler temporale

Nel contesto del lancio di Radeon Super Resolution c'è stato spazio anche per un'altra importante novità. L'elefante nella stanza si chiama FidelityFX Super Resolution 2.0 e non è affatto come immaginate.

Infatti, a differenza della prima generazione, di cui abbiamo parlato in maniera più approfondita nella nostra prova di FidelityFX Super Resolution, non siamo più di fronte a una tecnologia di scaling spaziale, bensì temporale. Questa caratteristica avvicinerebbe pericolosamente la nuova tecnologia di AMD alla proposta di NVIDIA con il suo DLSS, ma in questo caso, stando ad AMD, la scheda video non sarà vincolante.

Sarà proprio questa la reale novità, dal momento che il DLSS necessita dei cosiddetti Tensor Core, presenti nelle schede video della gamma RTX. FSR 2.0, invece, non ha bisogno di hardware specifico per il Deep Learning e promette una qualità pari o superiore al frame a risoluzione nativa, nonché un output generalmente migliore rispetto a FSR 1.0 a qualunque preset.

Come per FSR e DLSS, anche in questo caso i miglioramenti in termini di framerate saranno sensibili, a completo guadagno dell'intero settore dato che, come sottolinea il team rosso, FSR 2.0 sarà compatibile non solo con i prodotti AMD ma anche con l'hardware dei competitor.

Quando sarà disponibile? Purtroppo, a differenza di Radeon Super Resolution, in arrivo con la prossima build dei driver Adrenalin, FidelityFX Super Resolution 2.0 non dipenderà dai driver ma, proprio come FSR 1.0, dovrà essere implementato direttamente dagli sviluppatori nei singoli titoli, a partire dal Q2 2022.